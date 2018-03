Agente russo morre quando tentava desativar uma bomba Um especialista russo em explosivos morreu na noite desta quarta-feira quando tentava desativar uma bomba em uma rua de Moscou, perto do Kremlin, na Rússia, informou a polícia da capital russa. Seguranças de um restaurante da região avisaram a polícia que havia uma mulher com uma bolsa suspeita. Assim que foi detida, a mulher informou que tinha uma bomba em seu poder. A polícia tentou sem sucesso desativar o explosivo com a ajuda de um robô. Um agente do Serviço Federal de Segurança foi chamado, mas a bomba explodiu no momento que ele tentava desativá-la.