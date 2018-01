Agente secreto dinamarquês confessa vazamento de informação Um agente do serviço de espionagem militar da Dinamarca confessou ter repassado a um jornal um relatório secreto de 2002 de acordo com o qual não havia evidências concretas de que o Iraque possuía armas de destruição em massa, anunciou a Agência de Espionagem de Defesa. O agente, cuja identidade não foi revelada, foi exonerado, informou nesta sexta-feira o almirante Joern Olesen por meio de um comunicado. O caso vem sendo conduzido pela justiça civil. A polícia de Copenhague determinará se o agente deve ou não ser indiciado. Se for considerado culpado, poderá ser condenado a até 12 anos de prisão. Em 22 de fevereiro, o jornal dinamarquês Berlingske Tidende citou um relatório dos serviços de espionagem dinamarqueses datado de 3 de outubro de 2002 de acordo com o qual "não há informações confiáveis sobre a existências de armas de destruição em massa operacionais" no Iraque. Um ano atrás, pouco antes da invasão do país árabe por forças estrangeiras lideradas pelos Estados Unidos, o primeiro-ministro da Dinamarca, Anders Fogh Rasmussen, garantiu ao Parlamento que o Iraque possuía armas de destruição em massa. "Não se trata de algo que apenas acreditamos. Nós sabemos", declarou o primeiro-ministro na época. O jornal, um dos maiores da Dinamarca, citou uma fonte não identificada dentro dos serviços secretos dizendo que a maior parte do texto utilizado pela agência de espionagem era "praticamente uma cópia dos relatórios dos serviços de espionagem de EUA e Grã-Bretanha com apenas uns toques de senso comum" dinamarquês. Mais tarde, Rasmussen disse que a Dinamarca apoiou a invasão do Iraque e contribuiu com tropas porque o regime de Saddam Hussein recusou-se a cooperar com a Organização das Nações Unidas (ONU). Segundo ele, esse foi o principal motivo da Dinamarca, e não as supostas armas químicas, biológicas e nucleares. A Dinamarca enviou 410 soldados a Basra, no sul do Iraque.