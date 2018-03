Agentes antinarcóticos sofrem emboscada no Afeganistão Sete agentes antinarcóticos do governo foram mortos e três ficaram feridos numa emboscada durante o fim de semana na região central do Afeganistão, produtora de ópio. Desconhecidos dispararam, no sábado, contra um comboio de vários veículos que transportava os agentes nas proximidades do distrito de Kijran, na parte ocidental da província de Uruzgan, disse o ministro de Assuntos Tribais, Mohammed Arif Noorzai. Os agentes haviam viajado da província de Helmand para Uruzgan e estavam na região "para eliminar plantações de papoula", acrescentou. O Afeganistão é o maior produtor de ópio do mundo, apesar de o cultivo e venda de papoula serem proibidos. O governo tem tido muita dificuldade na repressão aos plantadores ilegais. A papoula gera uma renda 20 vezes superior à que seria possível com o cultivo, por exemplo, de trigo.