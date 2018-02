Agentes da Cruz Vermelha são raptados no Afeganistão O Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) no Afeganistão informou neste sábado que cinco de seus funcionários foram raptados na província de Herat, no oeste do país. Eles viajavam por uma estrada local quando foram parados por um grupo armado, segundo Marek Resich, porta-voz do CICV.