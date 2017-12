Agentes da DEA detêm membro das Farc Carlos Bolas, membro das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) e acusado de ser a ponte entre o grupo e o narcotraficante brasileiro Fernandinho Beira-Mar, foi detido no Caribe e levado aos Estados Unidos, informou, nesta quarta-feira, a DEA, a agência americana encarregada da luta contra as drogas. Segundo o diretor da DEA, Asa Hutchinson, Bolas foi levado nesta quarta a Washington, um dia depois de sua detenção no Suriname por violações das leis de imigração. Hutchinson disse que Bolas era um líder das Farc e será formalmente acusado de narcotráfico em uma corte federal do distrito de Washington. Em um comunicado, o diretor da DEA disse que Bolas compareceu perante um juiz no Suriname e que as autoridades locais, depois de terem sido informadas de que o homem era procurado nos Estados Unidos, "o expulsaram e o entregaram à DEA". O colombiano era um dos três membros das Farc acusados em março pelo Departamento de Justiça dos EUA de formar uma associação ilícita para transportar cocaína aos Estados Unidos entre 1994 e 2001. A DEA informou que as acusações contra Bolas foram resultado de uma investigação realizada por seus agentes em Bogotá e Brasília com a colaboração das polícias locais. O Departamento de Estado dos EUA consideram as Farc o grupo terrorista mais perigoso em operação nas Américas. Desde 1980, as Farc foram responsabilizadas pela morte de 13 americanos e pelo seqüestro de outros 100.