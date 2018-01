Agentes da ONU são atacados no leste do Afeganistão Agentes da Organização das Nações Unidas (ONU) engarregados de ajudar a preparar as eleições previstas para os próximos meses no Afeganistão foram atacados com granadas propelidas por foguete e outras armas de fogo quando dormiam em um alojamento do governo no leste do país, informou nesta quinta-feira o porta-voz da entidade em Cabul, Manoel de Almeida e Silva. Ninguém ficou ferido no ataque ocorrido nas primeiras horas do último domingo no distrito de Chamkani, na província de Paktia, cerca de 100 quilômetros ao sul da capital afegã, prosseguiu Almeida e Silva. Cerca de dez granadas propelidas por foguete foram disparadas contra o alojamento governamental onde dormiam os cinco agentes eleitorais da ONU. Um destacamento policial de 15 homens respondeu ao fogo, afirmou. Almeida e Silva comentou que o ataque é causa de "grande preocupação" para a entidade, mas não indicou nenhum sinal de que os planos para as eleições seriam reconsiderados. De acordo com ele, "um pequeno grupo de arruaceiros" quer impedir o pleito, mas a função das forças estrangeiras e afegãs é proteger e garantir a realização do processo eleitoral. "Felizmente, a maioria absoluta dos afegãos deseja essa eleição", acredita.