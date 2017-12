Agentes do FBI invadem hotel em Boston Agentes do FBI invadiram um hotel de Boston a procura de suspeitos dos ataques terroristas, praticados ontem em Nova York e Washington. Mais de 20 agentes, com coletes a prova de bala e escudos, foram vistos entrando com equipamentos de fibra ótica no Westin Hotel. A WHDH-TV divulgou que os agentes usavam o equipamento para checar por baixo das portas dos quartos do 16º andar do hotel. Três ambulâncias e carros de polícia estavam estacionados na frente do hotel.