Agentes dos EUA vão investigar explosão em petroleiro Especialistas americanos em terrorismo chegaram nesta quarta-feira ao Iêmen para participar com peritos franceses do exame dos danos causados no domingo pela explosão, seguida de incêndio, no petroleiro francês Limbourg, no litoral do Iêmen. As autoridades locais e os responsáveis pelo navio sustentam hipóteses distintas. Para o governo do Iêmen, foi um mero acidente enquanto o capitão do Limbourg, Ardillon, e os proprietários, a armadora Euronav, dizem ter sido um ato terrorista provavelmente praticado por um barco carregado de explosivos. Segundo Ardillon, um tripulante viu um pesqueiro se aproximando do petroleiro. Nesta terça-feira, a TV americana ABC informou, citando fontes militares dos EUA, que a direção da curvatura das placas de aço retorcidas, no buraco no casco, indicam que a explosão foi detonada de fora para dentro. Os peritos franceses e iemenitas fizeram um breve exame na terça-feira e esperam traçar um quadro definindo com "90% de probabilidade" o que aconteceu. Há fortes suspeitas de que tenha sido um atentado porque se acredita que a rede terrorista Al-Qaeda tenha muitos militantes no Iêmen. Em 2000, o destróier americano USS Cole foi alvo de um atentado que matou 17 marinheiros. Terroristas lançaram um barco com explosivos contra o USS Cole, que estava atracado no porto de Aden.