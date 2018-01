Agentes duplos britânicos bombardearam seu próprio país Durante a Segunda Guerra Mundial, agentes britânicos do serviço de contra-espionagem bombardearam centrais elétricas e depósitos de suprimentos na Grã-Bretanha para convencer as forças alemãs, nas quais haviam se infiltrado, sobre sua fidelidade, de acordo com um antigo documento secreto tornado público hoje em Londres. O relato faz parte de um lote de 300 documentos que o governo mantinha em segredo e que vieram a público no âmbito da maior operação do tipo realizada pelo Arquivo Nacional da Grã-Bretanha. Um documento fala sobre a prima de Winston Churchill, Clare Sheridan, uma militante comunista que havia revelado a dois espiões da extinta União Soviética alguns detalhes sobre uma conversa mantida com o ex-primeiro-ministro britânico. Outro documento do MI-5, o principal serviço secreto da Grã-Bretanha, indica que Harold Kim Philby - pai de Kim, uma famosa espiã soviética infiltrada no Exército britânico - enlouqueceu durante uma viagem à Arábia Saudita e acabou internado num hospital psiquiátrico. Os papéis tornados públicos hoje também indicam que a mulher do líder fascista britânico Oswald Mosley, Lady Diana, era considerada pelo governo Churchill mais perigosa que o marido. Mais inteligente e ambiciosa, ela representava uma ameaça maior à segurança da Grã-Bretanha. Por este motivo, os agentes secretos controlavam todos os seus movimentos.