Agentes morrem e ministra escapa de atentado no Iraque Um ataque a tiros de rebeldes iraquianos em Mossul, no norte do país, matou neste domingo dois civis estrangeiros - um britânico e um canadense - que trabalhavam como agentes de segurança para engenheiros ocidentais da General Electric, que recupera a capacidade de uma usina termoelétrica da cidade. O carro com os cadáveres dos dois homens foi encontrado em chamas numa estrada perto da cidade. As duas vítimas usavam coletes à prova de balas e pelo menos uma das vítimas foi executada com um tiro na cabeça. Ministra Horas depois, também em Mossul, a ministra de Obras Públicas do governo provisório, a curda Nisreen Berwari, escapou ilesa de uma tentativa de assassinato na qual morreram o motorista e um de seus guarda-costas. Outros dois agentes de segurança ficaram feridos no ataque. Segundo a porta-voz do ministério, Kristi Clemens, o carro da ministra foi atacado por tiros disparados por um grupo de guerrilheiros quando ela voltava Dohuk para Mossul. Em setembro, Akila al-Hashemi, uma das três mulheres que integravam o Conselho de Governo iraquiano, foi assassinada quando deixava sua casa em Bagdá. Granada Ainda em Mossul, uma granada antitanque atingiu um veículo militar americano, deixando dois soldados feridos. Em Baquba, a noroeste de Bagdá, uma bomba deixou cinco civis iraquianos feridos. Aparentemente o ataque era dirigido contra a casa de um carpinteiro que prestou serviços para as forças americanas. Perto de Bagdá, a polícia iraquiana disse que dois soldados americanos ficaram feridos a tiros depois de um ataque rebelde. As tropas americanas responderam aos tiros, matando quatro iraquianos que estavam num automóvel. Censura A administração de ocupação americana no Iraque, liderada pelo diplomata Paul Bremer, fechou o jornal semanal Al-Hawza, porta-voz do clérigo radical xiita Moqtada Sadr. Segundo o editor do jornal, Ali Yasseri, tropas americanas invadiram a redação e ordenaram aos jornalistas que abandonassem o local. "Nos disseram que nos prenderiam se não deixássemos o jornal e falaram que nossos artigos incitavam o povo contra os EUA", disse. "Esses falsos artigos enganam os leitores e são uma ameaça real contra as forças da coalizão", dizia uma carta de Bremer lida pelos soldados. A carta se referia a uma série de editoriais que critica a ocupação americana, incluindo um intitulado "Bremer segue os passos de Saddam".