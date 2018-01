Agentes sauditas morrem em tiroteio com extremistas Cinco agentes de segurança sauditas perderam a vida durante um tiroteio com supostos extremistas em Riad nesta quinta-feira, informou o Ministério de Interior da Arábia Saudita. Um civil morreu e outros dois agentes de segurança ficaram feridos no confronto, iniciado no momento em que forças sauditas vasculhavam uma casa na capital, Riad, informou o ministério por meio de um comunicado distribuído pela agência de notícias Saudi Press. "Diversos suspeitos foram detidos", prosseguiu o comunicado sem precisar o número. As forças de segurança entraram na casa na zona leste de Riad depois de receberam uma denúncia anônima, revelou o ministério. Na casa, a polícia encontrou duas granadas, dois fuzis automáticos e cinco pistolas, dizia o comunicado.