Agentes sauditas são decapitados por tráfico de drogas Três agentes sauditas de segurança foram decapitados no norte da Arábia Saudita neste domingo, depois de terem sido condenados à morte por tráfico de haxixe e por utilizarem veículos públicos para traficar drogas, informou o Ministério do Interior do país árabe. Khamis bin Mabrouk al-Sayeri, Nasser bin Mohammed al-Fahadi e Zidan al-Oqaili al-Anzi foram presos quando carregavam uma quantidade não revelada de haxixe em carros pertencentes à guarda de fronteira da Arábia Saudita. Eles foram decapitados em Arar, no norte saudita, dizia um comunicado do Ministério do Exterior. Com as decapitações de hoje, já são 13 as pessoas executadas no país em 2003. No ano passado, 52 condenações à morte foram levadas a cabo na Arábia Saudita. A maior parte dos condenados respondia por tráfico de drogas.