Agentes sequestrados no Sinai são libertados, diz TV

A reportagem alega que os homens foram soltos no meio do deserto pelos sequestradores e militares estavam levando-os na quarta-feira de volta para a capital egípcia, Cairo.

O porta-voz dos militares, o coronel Ahmed Mohammed Ali, confirmou a libertação na página oficial do Exército no Facebook, dizendo que a liberdade dos homens veio como "resultado dos esforços de inteligência militar, em cooperação com honráveis líderes tribais e moradores do Sinai".

O incidente ocorreu poucas horas depois de o Exército egípcio lançar uma varredura em massa, buscando os sete na península que faz fronteira com a Faixa de Gaza e Israel. As informações são da Associated Press.