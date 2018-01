Agora é a fome que ameaça sobreviventes afegãos A aparente destruição dos grupos terroristas no Afeganistão por parte dos Estados Unidos está fazendo, mais uma vez, com que o país da Ásia Central deixe de ser uma prioridade da comunidade internacional. O resultado é a falta de recursos e o risco de que nove milhões de afegãos fiquem sem ter o que comer a partir do próximo mês. "O Afeganistão desapareceu das telas de TV e a luta contra o terrorismo no país supostamente foi ganha, mas a população continua em situação crítica", afirmou um porta-voz da ONU. Um dos fatores que agrava a situação é que meio milhão de afegãos voltaram ao país nos últimos dois meses. "Essas pessoas estavam refugiadas nos países vizinhos e, ao voltarem para suas terras, encontraram tudo destruído", explica o porta-voz. Além disso, outras 150 mil pessoas que haviam deixado os centros urbanos do país voltaram para suas casas, a maioria destruída nos combates no começo do ano. O problema é que as agências humanitárias não conseguem recursos para alimentar essas pessoas e cada vez mais são obrigados a abolir programas de ajuda à população local. A Organização Mundial para a Imigração, por exemplo, conta com apenas US$ 34 milhões dos US$ 75 milhões que necessitava para realizar os trabalhos no Afeganistão. O resultado da falta de dinheiro foi o corte de algumas operações, como a ajuda nos campos de refugiados de Herat. A ONU estima que necessitaria de cerca de US$ 28 milhões para evitar que a populaçâo afegã passesse fome nos próximos meses. Leia o especial