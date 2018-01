"Agora é vital derrubar Arafat", diz ministro israelense "Agora é vital derrubar (Yasser) Arafat", disse hoje o ministro de Segurança Interna israelense, Uzi Landau, citado pela rádio estatal de Israel. O domingo tem sido de muita violência entre judeus e palestinos. Tropas israelenses trocaram tiros pela manhã com a guarda do líder Yasser Arafat, e dois palestinos realizaram novos atentados suicidas, um em Haifa, onde 12 pessoas morreram, outro num assentamento judeu na Cisjordânia, com 4 feridos. Arafat, cercado pelas forças de Israel, fez um apelo à comunidade internacional pedindo ajuda "urgente".