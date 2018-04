Agora, um premiê interino e nenhuma certeza sobre futuro

Cabe ao presidente Michel Suleiman escolher um premiê interino até que seja formado um novo governo. O processo pode demorar meses. O nome provável seria o de alguma figura sunita sem ligações políticas atuais, ou mesmo o retorno de Saad Hariri em um novo acordo com o Hezbollah. Outra saída seria convocar eleições.

Todo o problema envolve o tribunal da ONU que investiga a morte do ex-premiê Rafik Hariri, pai do premiê. Membros do Hezbollah devem ser indiciados e o governo libanês deveria se pronunciar. Se Hariri, sempre defensor do tribunal internacional, aceitasse a decisão, bateria de frente com a organização xiita. Neste caso, poderia haver um conflito civil no qual, certamente, o Hezbollah sairia vencedor.