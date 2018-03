Agosto é o mês mais violento da revolta na Síria

Pelo menos 3 mil civis e rebeldes foram assassinados em apenas três semanas, além de 918 soldados e 38 desertores, disse a organização, em meio a um número crescente de relatos de cadáveres encontrados amarrados e com tiros na cabeça.

No total, cerca de 24,5 mil pessoas foram mortas na revolta contra o regime do presidente Bashar Assad, que começou em março de 2011, calcula o Observatório. A ONU estima o número de mortes em 17 mil. As informações são da Dow Jones.