Agressividade do Irã é resposta a pressões

Uma série de gestos agressivos do Irã nesta semana - tentativas de assassinato de israelenses vivendo no exterior atribuídas a Teerã, novas bravatas sobre seu programa nuclear e novas ameaças de retaliação econômica - sugere que os líderes iranianos estão reagindo freneticamente, e com crescente imprevisibilidade, ao endurecimento das sanções do Ocidente.

No momento em que investigadores desenterram novas evidências envolvendo o Irã nos ataques desta semana na Tailândia, Índia e Geórgia, o presidente Mahmoud Ahmadinejad anunciou o "mais recente avanço nuclear de seu país" e o ministro iraniano do Petróleo ameaçou se antecipar ao embargo europeu ao petróleo iraniano reduzindo as vendas a seis países da região.

A série de ações e declarações iranianas surge no momento em que governos ocidentais estão observando de perto sinais de reação do Irã às sanções mais duras que lhe foram impostas. Mas as intenções da liderança dividida do Irã são notoriamente difíceis de adivinhar, e, enquanto Ahmadinejad declarava desafiadoramente que "a era de nações intimidadoras acabou", outra autoridade iraniana dizia que Teerã estava pronta para novas conversas sobre a questão nuclear.

Autoridades americanas reagiram com cautela ao relatório da oferta de negociação e disseram que viam pouca substância tanto nas ameaças envolvendo petróleo quanto no anúncio de Ahmadinejad de que o Irã possue novas centrífugas capazes de enriquecer urânio mais rapidamente. O presidente iraniano apareceu ao vivo na televisão carregando o que foi descrito como uma haste de combustível atômico de fabricação iraniana num reator de pesquisa e declarando que "as potências arrogantes não podem monopolizar a tecnologia nuclear. Elas tentaram nos impedir emitindo sanções e resoluções, mas falharam". Victoria Nuland, porta-voz do Departamento de Estado americano, disse que as observações de Ahmadinejad pareceram "calibradas principalmente para um público doméstico".

Tampouco causou grande impacto a ameaça de cortar o fornecimento de petróleo a seis países europeus. O porta-voz da Casa Branca. Jay Carney, observou que a União Europeia proibiu novos contratos de petróleo com o Irã no mês passado e disse que interromperia todas as importações de petróleo iraniano em 1.º de julho. Os preços do petróleo subiram US$ 1,06 o barril, para US$ 101,80 na Bolsa Mercantil de Nova York em resposta à advertência do Irã.

Karim Sadjapour, especialista em Irã na Carnegie Endowment for International Peace, disse que as medidas beligerantes do Irã na verdade indicam fraqueza. "Se há uma meta-narrativa aqui, é que o Irã tende a falar grosso, mas carrega um porrete pequeno", disse Sadjapour. Acumulavam-se evidências de que o atentado a bomba nesta semana que feriu quatro pessoas em Nova Délhi, incluindo a mulher de um diplomata israelense, e as bombas descobertas em Tbilisi (Geórgia) e Bangcoc, eram parte de uma única conspiração, pela qual Israel culpou o Irã. Autoridades iranianas negaram qualquer envolvimento.

As ações vieram num momento de tensão, após semanas de discussão pública em Israel e nos Estados Unidos sobre a possibilidade de ataques aéreos israelenses retardarem o progresso do programa nuclear iraniano, que autoridades ocidentais acreditam que está avançando para uma capacidade de produção de bombas nucleares e os iranianos dizem que tem fins pacíficos.

Os desdobramentos mais recentes sugeriram a alguns analistas que o líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, estava deliberadamente fustigando o Ocidente, embora não tenha ficado claro se sua intenção era apenas retaliar ou se era provocar uma guerra limitada com Israel. Alguns linhas-duras iranianos acreditariam que semelhante guerra os beneficiaria, permitindo-lhes cerrar fileiras e firmar a autoridade da Guarda Revolucionária.

As pretensões nucleares que o Irã declarou na quarta-feira parecem ou exageradas ou insignificantes. Não ficou claro se o Irã conseguiu produzir combustível para alimentar com segurança um reator de pesquisa por períodos longos de tempo ou se a exibição televisionada envolveu combustíveis prototípicos ou materiais de teste. "Sou muito cético", disse sobre o episódio um diplomata europeu familiarizado com o esforço nuclear iraniano.

As alegações sobre as novas centrífugas do Irã também parecem exageradas. Desde o começo de seu programa, há quase seis anos, em abril de 2006, Teerã tem regularmente alardeado que está prestes a aperfeiçoar e operar uma nova geração de centrífugas mais avançadas que enriquecerão urânio muito mais rapidamente.

O anúncio nuclear de Ahmadinejad, na visão de alguns analistas, foi um esforço para criar "fatos no terreno" antes de quaisquer novas conversas nucleares. Além disso, poderia ser uma manobra para buscar apoio interno tendo em vista as eleições parlamentares iminentes no Irã, programadas para 2 de março, que poderão afetar uma luta pelo poder entre seus apoiadores e os do aiatolá Khamenei. / TRADUÇÃO DE CELSO PACIORNIK