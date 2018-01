Agressor de Amã é jordaniano-palestino de um campo de refugiados O homem que atacou nesta segunda-feira um grupo de turistas ocidentais em pleno centro de Amã é um jordaniano de origem palestina, residente no campo de refugiados palestinos de Al Bata, segundo o primeiro-ministro jordaniano, Marouf Bakhit. O chefe do Governo fez tais declarações no Hospital governamental Al-Bashir, onde visitou os seis feridos - cinco turistas e um policial jordaniano - no ataque, que causou também a morte de um cidadão britânico. Bakhit disse que o agressor, que foi imediatamente detido, tem 38 anos e perdeu dois de seus irmãos na invasão israelense do Líbano, em 1982. "A Jordânia está pagando o preço de sua posição frente ao terrorismo internacional, mas este ataque não nos afastará de nossa linha", disse o primeiro-ministro. Por sua parte, o ministro do Interior, Eid Al Fayez, qualificou a ação de "um atentado terrorista segundo todos os critérios", mas acrescentou: "Não achamos que seja uma operação organizada". Al-Fayez disse ainda que seu Governo iniciou uma investigação sobre os fatos, para estabelecer em primeiro lugar se existem cúmplices ou se o agressor contou com alguma ajuda.