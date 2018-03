Águas do Rio Elba perto do nível máximo na Saxônia As águas do Rio Elba deverão alcançar nesta terça-feira seu nível máximo no Estado da Saxônia, na Alemanha, segundo as previsões das autoridades locais. Por esse motivo, foram redobradas as medidas de prevenção, como o fortalecimento dos diques de contenção. O nível das águas na cidade de Dresden se manteve em 7,49 metros durante algumas horas, abaixo das previsões do Escritório Regional de Meio ambiente, que esperava um nível situando entre 7,60 e 7,70 metros. Em Schoena, perto da fronteira com a República Tcheca, o nível do Elba alcançou 8,88 metros. Durante as devastadoras inundações de 2002, o nível do Elba chegou a 9,40 metros em Dresden. O nível normal na cidade, de acordo com o Escritório de Meio ambiente, é de cerca de 2 metros. Diques Segundo as autoridades, os 120 diques do Estado federado da Saxônia suportaram a pressão das águas ao longo da noite de segunda-feira. Nas últimas horas, o dique de Gohlis, em Dresden, foi reforçado com a ajuda de 500 pessoas, entre as quais havia soldados e bombeiros. No Estado vizinho da Saxônia-Anhalt, as águas subiram mais que o esperado. Estima-se que a cheia alcance seu ponto máximo durante o fim de semana. Primeira morte As inundações na Alemanha causaram a primeira morte nesta terça-feira. Trata-se de um ancião, de 86 anos, da cidade bávara de Bischofsheim. O idoso foi arrastado pelas águas do Rio Brend enquanto lavava recipientes, informou a polícia. A polícia acredita que o homem não conseguiu manter-se de pé diante da força das águas. Sua esposa, que o esperava perto do local, estranhou a demora do marido e alertou os bombeiros, que só puderam resgatar o corpo do homem. O incidente ocorreu na Baviera, onde a situação não é considerada crítica, ao contrário do que ocorre nos Estados federados da Saxônia e Saxônia-Anhalt.