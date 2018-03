Ahmadinejad afirma que Irã possui 6 mil centrífugas O presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, anunciou hoje que o país agora possui 6 mil centrífugas nucleares. "O Irã islâmico possui hoje 6 mil centrífugas", disse o presidente Ahmadinejad em encontro com professores da universidade de Mashhad, cidade que fica no nordeste do país, segundo a agência local de notícias Fars. A declaração deve provocar a irritação dos Estados Unidos e outras potências mundiais que temem o uso do programa nuclear iraniano para desenvolvimento de armas. O comunicado veio ainda uma semana depois que um alto diplomata norte-americano foi enviado ao país para participar de negociações sobre o programa iraniano entre Teerã e outros países. A expectativa das potências era de que o Irã viesse a firmar um compromisso de suspender temporariamente a expansão das atividades de enriquecimento de urânio. Entretanto, a Casa Branca disse que a notícia divulgada hoje não facilitará um acordo. "Anúncios como este, qualquer seja o número real, não são produtivos e servirão apenas para isolar ainda mais o Irã da comunidade internacional", disse o porta-voz da Casa Branca, Carlton Carroll.