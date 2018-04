Ahmadinejad anuncia 'grande avanço nuclear'

Num discurso feito para uma multidão na Praça Azadi (Liberdade, em farsi), em Teerã, e transmitido pela TV estatal, o presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, afirmou ontem que o Irã anunciará "nos próximos dias", avanços muito significativos em seu programa nuclear.

"Em pouco tempo, o mundo vai testemunhar um anúncio do mais importante e o maior dos avanços nucleares do Irã", disse Ahmadinejad, em meio à celebração do aniversário da Revolução Islâmica. O presidente, porém, não deu detalhes sobre quais seriam os avanços no programa atômico, que o regime iraniano assegura ser pacífico e destinado a suprir a grande demanda por energia do país. A comunidade internacional teme que o Irã desenvolva um plano para produzir armas nucleares.

No mesmo discurso, Ahmadinejad afirmou que o Irã "destroçou" o ídolo do Holocausto, em referência a Israel, e ameaçou "transformar o regime sionista em pó", caso os israelenses levam adiante supostos planos de atacar o território iraniano para evitar o progresso no projeto atômico de Teerã.

"Ocidente e os colonialistas, numa tentativa de dominar o mundo, criaram um ídolo que chamaram regime sionista (Israel). O espírito desse ídolo é o Holocausto e a nação iraniana, com valentia e clarividência, destroçou esse ídolo, preparando a libertação dos povos ocidentais", discursou.

O presidente iraniano negou diversas vezes o genocídio de judeus na 2.ª Guerra e é considerado um dos maiores inimigos do Estado de Israel, que o Irã não reconhece.

"Se formos atacados pela entidade sionista (Israel), nós os transformaremos em pó", declarou à agência de notícias oficial Fars um comandante da Guarda Revolucionária, Mohammad Shirdel. "Milhares de nossos mísseis os atacarão, assim como às 40 bases que os Estados Unidos têm na região", acrescentou.

A tensão entre Irã e Israel vem aumentando nos últimos meses e, segundo o jornal The Washington Post, o secretário de Defesa americano, Leon Panetta, está convencido que um ataque israelense sobre as instalações nucleares do Irã é iminente e pode ocorrer "em abril, maio ou junho".

Teerã sofre com sanções econômicas promovidas principalmente pelos EUA em razão da falta de transparência do seu programa nuclear. / REUTERS e AP