Ahmadinejad ataca rivais às vésperas de eleição no Irã

O principal adversário do líder conservador é o reformista Mir Hossein Mousavi. Os dois trocaram acusações durante a campanha, em uma mostra das divisões políticas no país. Dezenas de milhares de partidários de Ahmadinejad tomaram as ruas de Teerã aos gritos de "Mousavi é um mentiroso". A decisão das eleições terá pouco impacto sobre as principais políticas do Irã, entre elas o programa nuclear do país e a oferta de diálogo feita pelos Estados Unidos. O motivo é que a política iraniana é dominada por clérigos islâmicos.

Ahmadinejad se tornou uma figura polarizadora na esfera internacional, com comentários que incluem questionamentos sobre o Holocausto e o pedido para que Israel seja "varrido do mapa" do Oriente Médio. Já Mousavi enfoca em sua campanha sobretudo as dificuldades econômicas sob Ahmadinejad. Ele acusa o governo de manipular estatísticas a fim de encobrir os problemas fiscais, apesar das vastas reservas de petróleo e gás nacionais. No início da semana, Ahmadinejad afirmou que a inflação no país estava na casa dos 15% ao ano, porém funcionários da equipe econômica do governo insistem que o correto é 25%. Na terça-feira, o presidente admitiu que tinha se enganado sobre o índice.