Ahmadinejad chega a Cuba fazendo o 'V' de vitória

De acordo com a agenda oficial da visita de menos de 24 horas à ilha, o presidente do Irã se encontraria ontem com seu colega cubano, Raúl Castro, após participar como orador de uma conferência na Universidade de Havana, onde declarou que o "capitalismo está em decadência" e propôs criar "uma nova ordem mundial". Ele concentrou seus ataques sobre as potências ocidentais, especialmente os EUA, mas sem mencionar a polêmica por causa de seu programa nuclear.

Segundo a imprensa do Irã, Ahmadinejad também deve se reunir com Fidel Castro, que já criticou a retórica antijudaica do iraniano.

Ahmadinejad foi recebido no aeroporto de Havana pelo vice-presidente cubano, Esteban Lazo. Após fazer o sinal de vitória várias vezes, o iraniano retirou-se do terminal em um carro oficial, sem dar declarações à imprensa.

Hoje, Ahmadinejad continua seu giro pela América Latina - que já incluiu Venezuela e Nicarágua. Ele viaja para o Equador, onde deve se reunir com o presidente Rafael Correa. / REUTERS e AFP