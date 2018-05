Ahmadinejad chega a Manágua e chama Ortega de 'irmão' Na segunda escala de seu tour pela América Latina, o presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, desembarcou ontem na Nicarágua, onde assistiu à posse do presidente reeleito Daniel Ortega. Ahmadinejad foi recebido pelo chanceler Samuel Santos, pois Ortega estava com o príncipe Felipe, da Espanha.