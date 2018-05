Ahmadinejad começa viagem pela América Latina no próximo domingo

TEERÃ - O presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, fará a partir do próximo domingo, 8 de janeiro, uma viagem de cinco dias pela América Latina, passando pela Venezuela, Nicarágua, Cuba e Equador, informou nesta terça-feira a agência oficial de notícias iraniana "Irna".

Ahmadinejad viajará acompanhado do ministro das Relações Exteriores, Ali Akbar Salehi; do de Comércio, Indústria e Minas, Mehdi Gazanfari; de Energia, Majid Namjoo, indicou o diretor-geral de Assuntos Internacionais do gabinete do presidente iraniano, Mohammed Reza Forghani.

Durante sua estadia em Caracas, Ahmadinejad se reunirá com o presidente venezuelano, Hugo Chávez e na Nicarágua assistirá a posse do presidente Daniel Ortega, detalhou Forghani. Depois vai a Cuba e, por último, ao Equador.