Ahmadinejad convida Morsi para cúpula em Teerã

TEERÃ - O presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, convidou o presidente eleito do Egito, Mohamed Morsi, para uma reunião de cúpula em Teerã no final de agosto, informa o site da presidência nesta quinta-feira, 5. "A presença de sua excelência como atual chefe da cúpula do Movimento do Países Não Alinhados, em Teerã, seria eficaz no progresso de negociações e na tomada de decisões", disse Ahmadinejad a Morsi pelo telefone, segundo informações da presidência iraniana.

Veja também:

Irã diz que pode destruir bases dos EUA 'minutos após ataque'

Ahmadinejad espera retomar relações com Egito no governo Morsi

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"O papel do Egito neste movimento é inegável e a cooperação construtiva entre Irã e Egito neste movimento pode ter resultados positivos", acrescentou ele.

O site da presidência diz que Morsi respondeu dizendo que "espera" encontrar Ahmadinejad na cúpula de Teerã, mas não revelou quando a conversa aconteceu. Segundo o site, Morsi disse que "o Movimento dos Países Não Alinhados é um grupo importante, como um guarda-chuva que cobre muitos países islâmicos e não islâmicos. Espero testemunhar a realização dos objetivos desta organização internacional".

O Movimento dos Países Não Alinhado é formado por um grupo de países que se considera independente dos principais blocos políticos do mundo.

No mês passado, Ahmadinejad pediu a criação de ligações mais fortes entre Irã e Egito, após a vitória presidencial de Morsi. Os laços diplomáticos entre os dois países estão cortados há três décadas, após a revolução islâmica e a assinatura, pelo Egito, do tratado de paz com Israel em 1980.

Morsi, político da Irmandade Muçulmana que deixou o poderoso movimento islamita após sua vitória, tornou-se o primeiro presidente egípcio democraticamente eleito desde a queda do ex-presidente Hosni Mubarak, em 2011.

As informações são da Dow Jones