Ahmadinejad culpa sanções por crise O presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, vinculou a queda do rial, a moeda do país, às sanções ocidentais em razão do programa nuclear iraniano. De acordo com ele, as políticas governamentais não são a causa da instabilidade econômica. O rial teve uma queda recorde de 25% em relação ao dólar na última semana. Em julho, a União Europeia suspendeu a compra de petróleo iraniano.