Ahmadinejad demite chanceler

TEERÃ - O presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, demitiu seu chanceler nesta segunda-feira, 13, e nomeou o chefe da agência nuclear do país como o novo ministro de Exteriores.

Ahmadinejad agradeceu Manouchehr Mottaki pelos seus mais de cinco anos de serviço, mas não explicou sua demissão no comunicado divulgado no site do governo. Ali Akbar Salehi, que é um dos 12 vice-presidentes do Irã, assumiu a chancelaria.

Não ficou claro quando tempo Salehi deve permanecer com interino no cargo. A agência semioficial Fars afirma que Mohammad Ghannadi, um importante cientista nuclear do país, deve assumir como novo chefe da Organização de Energia Atômica do Irã. Salehi, porém, ainda deve ganhar o voto de confiança dos 290 parlamentares iranianos antes de assumir a chancelaria.

Mottaki esteve à frente do Ministério de Ahmadinejad defendendo o programa nuclear iraniano ante acusações das potências ocidentais de que o Irã busca armas nucleares. Teerã, porém, nega e diz que enriquece urânio para fins pacíficos.

As negociações entre o Irã e o grupo 5+1, formado por EUA, Rússia, China, França, Reino Unido e Alemanha, foram retomadas na última semana. Uma nova rodada será marcada para janeiro ou fevereiro de 2011 para que as partes continuem debatendo o programa nuclear iraniano.