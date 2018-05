Ahmadinejad demite ministro das Relações Exteriores O presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, demitiu o ministro das Relações Exteriores, Manouchehr Mottaki, anunciou hoje a agência estatal Irna. No lugar dele foi apontado como interino o negociador-chefe do programa nuclear iraniano, Ali Akbar Salehi. Em um breve comunicado no site da presidência, Ahmadinejad agradece a Mottaki por seus quase cinco anos de governo. Não há, porém, uma explicação para a mudança.