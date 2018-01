Ahmadinejad descarta mudanças no programa nuclear do Irã O presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, afirmou em Dacar que não há nenhuma possibilidade de mudança no programa nuclear de seu país, mas reafirmou sua disposição ao diálogo para superar a crise internacional que a questão provocou. Ahmadinejad fez a declaração em entrevista coletiva, em Dacar, após uma visita de dez horas em que se reuniu com o presidente do Senegal, Abdoulaye Wade. "Não há nenhuma mudança em nossa opção nuclear", disse o presidente iraniano, que minimizou o impacto das ameaças de sanções feitas pelo governo dos Estados Unidos. "Não há razão para adotar sanções contra o Irã", disse. O presidente qualificou de "amistosas, fraternais e em pleno desenvolvimento" as relações entre Teerã e Dacar. Após lamentar que sua visita tenha sido muito rápida, expressou o desejo de voltar para conhecer melhor o país e sua população. Mahmoud Ahmadinejad deixou a capital senegalesa ao redor da meia-noite (21h de quarta-feira, em Brasília), com destino a Havana, para participar da cúpula dos países do Movimento dos Não Alinhados.