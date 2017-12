Ahmadinejad diz que Irã está a "um passo" do sucesso nuclear O presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, disse, na quarta-feira, 15, que seu país está a "um passo" de chegar ao sucesso nuclear, segundo informações da agência de notícias estatal iraniana Irna. Falando à população na cidade de Kamyaran, Ahmadinejad alertou "seus inimigos a adotarem atitudes amigáveis frente à nação iraniana". O Irã considera como seus principais inimigos os Estados Unidos e Israel. Além do tom de alerta, o presidente iraniano mostrou-se belicoso: "Eles devem saber que seria de seu benefício ter laços amigáveis com o Irã, senão enfrentariam a desgraça e a derrota". Segundo a agência norte-americana Associated Press, Ahmadinejad insistiu, também na quarta-feira, que o ocidente gradualmente recuará e que eventualmente vai aceitar seu programa nuclear. "Enquanto o Ocidente tenta frustrar o progresso de nossa nação, o tempo está do nosso lado", disse o iraniano em outro comício, na cidade de Sanandaj, de acordo com a AP.