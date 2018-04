Ahmadinejad diz que reeleição foi real e livre

O principal oponente de Ahmadinejad, Mir Hossein Mousavi, acusou o governo de fraudar o resultado das eleições. Apoiadores de Mousavi entraram em conflito com a polícia nas ruas da capital Teerã. A pouco mais de um quilômetro do local onde o presidente falava à imprensa jovens iranianos colocavam fogo em caixas de lixo, pneus e bancos enquanto enfrentavam os policiais.

O presidente desqualificou as acusações de irregularidade no pleito. "Alguns acharam que iam vencer e ficaram nervosos. Eles não têm base legal", rechaçou. "A diferença de votos entre mim e meus concorrentes é muito grande e ninguém pode questioná-la", argumentou. Ahmadinejad também acusou a mídia estrangeira de travar uma "guerra psicológica" contra o Irã. As informações são da Associated Press.