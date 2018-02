Ahmadinejad diz que sanções iniciam 'batalha' contra Irã O presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, disse nesta quinta-feira que o Ocidente começou uma "batalha pesada" com o Irão ao reforçar as sanções contra o programa nuclear do país. Ele também insiste que o Irã "não vai retroceder uma vírgula" no seu direito de ter um programa nuclear pacifico.