Ahmadinejad diz ter ´boa notícia´ sobre crise nuclear iraniana O presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad comunicará nesta terça-feira uma "boa notícia" sobre a crise aberta por seu programa nuclear, informou a televisão pública iraniana. No domingo, Ahmadinejad comunicou ao secretário-geral da ONU, Kofi Annan, que seu país não pensa em suspender o polêmico enriquecimento de urânio como condição para reabrir as negociações sobre seu programa nuclear. Segundo a televisão, o anúncio do presidente acontecerá durante uma reunião com jovens cientistas iranianos. Apesar de o Irã afirmar que seu programa tem o objetivo de produzir energia atômica para fins pacíficos, vários países, com os Estados Unidos à frente, temem o desenvolvimento de armas nucleares.