Ahmadinejad e adversário reivindicam vitória em eleição no Irã

Enquanto a contagem dos votos das eleições presidenciais no Irã continua, os dois principais candidatos declararam, nesta sexta-feira, terem vencido o pleito.

Segundo as últimas informações da comissão eleitoral do país, o presidente Mahmoud Ahmadinejad, que concorre à reeleição, estaria liderando a contagem de votos por uma margem de 65%, com cerca de 77% da urnas apuradas.

A vantagem fez com que a agência estatal iraniana Irna chegasse a declarar o atual presidente como vitorioso. Pouco antes, no entanto, o reformista Mir Hossein Mousavi, principal candidato de oposição, disse, em coletiva de imprensa, ter vencido o pleito por uma ampla margem.

Mousavi também afirmou que houve irregularidades durante as eleições desta sexta-feira.

Apesar de os dados da comissão eleitoral indicarem uma grande vantagem de Ahmadinejad, o correspondente da BBC em Teerã, Jon Leyne, afirma que ainda é cedo para que ele seja considerado vitorioso.

Segundo ele, a maior parte dos votos apurados até o momento vem de áreas rurais, onde o atual presidente é bastante popular.

A votação nesta sexta-feira foi estendida por várias horas devido ao grande comparecimento de eleitores, no que vem sendo considerada uma das mais acirradas disputas da história do país.

Se nenhum dos candidatos conseguir a maioria absoluta dos votos nesta sexta-feira, os dois primeiros colocados disputarão um segundo turno já no próximo dia 19. Além dos dois principais rivais, também estão na disputa o candidato conservador Mohsen Rezai e o reformista Mehdi Karroubi.

Irregularidades

Em uma entrevista coletiva após o fechamento das urnas, o candidato Mir Houssein Mousavi reclamou de irregularidades na votação e da falta de cédulas. Segundo o candidato, milhões de eleitores não puderam votar.

Ele disse ainda que seus monitores não tiveram acesso suficiente aos locais de votação e que irá responder com firmeza a qualquer tipo de fraude eleitoral.

"Estamos esperando que a contagem dos votos seja encerrada oficialmente e que sejam dadas explicações para essas irregularidades", disse Mousavi. "Esperamos comemorar com o povo muito em breve."

Eleitores

Estas eleições registraram comparecimento em massa dos iranianos e foram marcadas por debates transmitidos pela televisão e comícios com a presença de milhares de pessoas.

Todos os iranianos com mais de 18 anos puderam votar nestas eleições, o que constitui um eleitorado de 46,2 milhões de pessoas. Cerca de 50% dos eleitores têm menos de 30 anos de idade.

Segundo o analista da BBC para assuntos ligados ao Irã, Sadeq Saba, grande parte deste eleitorado jovem parece apoiar Mousavi.

Já Ahmadinejad tem bastante apoio entre as classes mais empobrecidas das áreas urbanas e em áreas rurais.

De acordo com Saba, as mulheres também têm demonstrado um grande interesse pelas eleições e tenderiam a votar em candidatos mais moderados, que prometeram um aumento nas liberdades individuais.

O correspondente para assuntos diplomáticos da BBC, Jonathan Marcus, diz que o resultado das eleições também será acompanhado de perto pelos governos dos Estados Unidos, de Israel e de países europeus.

Uma eventual derrota de Ahmadinejad poderia representar uma mudança na abordagem belicosa do governo iraniano para com os Estados Unidos e Israel.

Além disso, segundo Marcus, uma eventual mudança na política dos Estados Unidos para o país só poderá ser colocada realmente em prática quando os resultados das eleições ficarem claros. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.