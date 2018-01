Ahmadinejad e Chávez fazem pacto de apoio mútuo Os presidentes do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, e da Venezuela, Hugo Chávez, se comprometeram nesta terça-feira a garantir apoio mútuo nos fóruns internacionais de que os dois países participam, informou a rádio estatal iraniana. Ahmadinejad e Chávez conversaram por telefone na segunda-feira à noite. O iraniano agradeceu ao presidente da Venezuela o apoio na polêmica provocada pelo programa nuclear do seu país. "Nós temos muitos ideais e propósitos comuns, que nos unem profundamente. Já as posturas dos inimigos de nossos dois países são cada vez mais frágeis", disse Ahmadinejad, segundo a emissora. O governante iraniano reafirmou a importância de que os "governos independentes se unam para defender os interesses de seus povos". "Nós atuaremos dentro da legalidade para conseguir nosso direito à tecnologia nuclear pacífica", acrescentou Ahamdinejad. O presidente iraniano disse que "a vitória será para o povo do Irã e para todas as nações livres do mundo". Chávez garantiu o seu apoio de seu país à postura do Irã no que se refere a suas atividades nucleares, que considera "pacíficas", segundo a emissora.