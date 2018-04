Ahmadinejad é declarado vitorioso no Irã

A polícia iraniana enfrenta simpatizantes de Mousavi, que vestidos de verde estão nas ruas protestando contra o resultado do pleito. Eles atearam fogo em pneus nas proximidades do Ministério do Interior, onde o resultado oficial foi anunciado, na maior manifestação já presenciada por Teerã na última década. A polícia respondeu com violência, batendo com clavas nos manifestantes e amassando automóveis.

Em uma outra rua principal de Teerã, cerca de 300 jovens bloquearam uma avenida, enquanto gritavam: "Ahmadi, que vergonha. Deixe o governo". Testemunhas dizem que um banco comercial estaria pegando fogo em algum lugar da cidade.

O líder supremo do Irã, o Aiatolá Ali Khamenei, que tem a palavra final sobre todos os assuntos do Estado, agradeceu a população pelo comparecimento recorde de 85% às urnas e advertiu a oposição para que evite comportamento de provocação. "Eu entendo que os inimigos pretendam eliminar a doçura das eleições com sua provocação hostil", disse em discurso na televisão. Ele considerou o resultado "divino" e pediu a todos os candidatos que apoiem o presidente.