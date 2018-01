Ahmadinejad e Maliki destacam bons laços e visões comuns O presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, e o primeiro-ministro iraquiano, Nouri al-Maliki, destacaram nesta terça-feira em Teerã as boas relações dos dois países vizinhos e seus pontos de vista compartilhados sobre assuntos regionais e internacionais. Em entrevista coletiva conjunta após a reunião dos dois governantes, Ahmadinejad disse que o encontro tinha sido "construtivo e positivo", segundo a agência Isna. "Os dois países têm pontos de vista comuns quanto aos assuntos regionais e internacionais", disse Ahmadinejad. O presidente iraniano acrescentou que os dois países vizinhos "estão decididos a ampliar e aprofundar as relações bilaterais". Ahmadinejad desmentiu indiretamente que Teerã esteja fomentando a instabilidade no país vizinho - como afirmam os Estados Unidos -, dizendo que "todas as ajudas do Irã ao Iraque são orientadas a restabelecer a segurança neste país". "Nós achamos que um Iraque unido, independente e com autoridade é bom para a segurança e o desenvolvimento geral de toda a região", ressaltou Ahmadinejad ao abordar a satisfação do Irã com o estabelecimento de um Governo permanente no Iraque, o primeiro não provisório após a queda de Saddam Hussein. O presidente iraniano detalhou que os dois países chegaram a acordos preliminares nos âmbitos de energia, comércio, economia, transporte e água. Maliki saudou a assinatura de tais acordos e disse que "não existe nenhum obstáculo para sua realização". O primeiro-ministro do Iraque chegou na manhã desta terça-feira a Teerã para uma visita de dois dias na qual lidera uma delegação de vários ministros e parlamentares iraquianos. Está previsto que Maliki se reúna com o secretário do Conselho Supremo iraniano da Segurança Nacional, Ali Larijani (responsável pelas negociações sobre o polêmico programa nuclear), e o ministro de Exteriores iraniano, Manouchehr Mottaki, entre outros. Irã e Iraque se enfrentaram em uma sangrenta guerra entre 1980 e 1988 que deixou mais de 1 milhão de mortos. Após a queda de Saddam, no entanto, as relações de ambos os países melhoraram muito. Paradoxalmente, os xiitas iraquianos, que agora controlam as principais instituições de seu país graças a sua maioria numérica, têm no Irã seus melhores aliados, enquanto devem seu poder político aos Estados Unidos, o maior inimigo do Irã no cenário internacional.