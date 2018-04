Ahmadinejad e Medvedev decidem estreitar relações O presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, e seu homólogo russo, Dmitry Medvedev, decidiram estreitar as relações entre os dois países durante uma conversa telefônica, informaram hoje os meios de comunicações estatais iranianos. O telefonema foi feito depois de a Rússia ter desprezado o convite do Irã para visitar duas instalações nucleares da República Islâmica que estiveram abertas para um grupo de diplomatas estrangeiros no última fim de semana.