Ahmadinejad evita falar de reeleição e critica EUA

Em Teerã, milhares de iranianos realizaram hoje novas manifestações, tanto em favor do atual presidente, como do candidato reformista Mir Hossein Mousavi. Foi o quarto dia de protestos desde que as autoridades anunciaram a vitória de Ahmadinejad, em um resultado contestado pelos oposicionistas. Pelo menos um confronto ocorreu hoje na capital iraniana, com homens armados em motocicletas similares às usadas pela milícia Basij, leal ao governo, disparando contra partidários de Mousavi. Ao menos uma pessoa ficou ferida em estado grave.

A rádio estatal informou que sete pessoas morreram ontem em Teerã durante as manifestações. Esta foi a primeira confirmação oficial de mortes na onda de protestos. No centro de Teerã, milhares de pessoas se reuniram para uma passeata organizada pelo governo. Segundo a mídia estatal, o protesto tinha como objetivo exigir punição para os manifestantes responsáveis pelos confrontos do dia anterior.

Oposicionistas também fizeram passeatas. Porém, o próprio Mousavi disse mais cedo, em seu site, que não compareceria a nenhum evento hoje e pediu aos seus partidários que "não caiam na armadilha dos distúrbios de rua" e "exercitem o autocontrole". Ahmadinejad adiou por um dia sua viagem à Rússia, onde participará como observador da reunião da Organização de Cooperação de Xangai (OCX), um bloco de países asiáticos liderado por Rússia e China. Com informações da Dow Jones.