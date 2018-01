Ahmadinejad faz visita oficial à Venezuela neste domingo O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, receberá neste domingo em Caracas seu homólogo do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, com quem assinará acordos de cooperação, entre eles a criação de empresas mistas nas áreas de petroquímica, petróleo, saúde e mineração, afirmaram porta-vozes oficiais do país latino-americano. O Irã é parceiro da Venezuela na Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e ambos os países criaram recentemente empresas mistas fabricantes de tratores e de cimento. A visita do presidente iraniano à Venezuela terá a duração de apenas 30 horas. Chávez e Ahmadinejad participaram da 14ª Cúpula do Movimento Não-Alinhado (Noal), ocorrida em Havana.