Ahmadinejad ignora protestos de rua, cumpre agenda e visita Rússia

Apesar da onda de protestos que toma conta do Irã, o presidente Mahmoud Ahmadinejad deixou ontem o país rumo à cidade russa de Yekaterinburgo, nos Montes Urais, onde participaria do encontro da Organização de Cooperação de Xangai (SCO, na sigla em inglês), uma espécie de aliança militar liderada pela Rússia e pela China. Sorridente, mas reservado, Ahmadinejad fez um discurso criticando os EUA, mas manteve o silêncio sobre a maior manifestação popular no Irã desde a Revolução Islâmica de 1979. "A era dos impérios acabou", afirmou o presidente iraniano. "A América está envolvida em crises econômicas e políticas e não há esperança para uma solução. Os aliados dos EUA não são capazes de suavizar esses problemas." Evitando fazer qualquer tipo de referência à situação no Irã, Ahmadinejad preferiu abordar os méritos da SCO. Segundo ele, a organização pode desempenhar um "papel de vanguarda" na resolução de questões econômicas, além de abrir caminhos positivos nos âmbitos econômico, político e cultural. A SCO foi criada em 1996 pela Rússia e pela China como uma alternativa à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e à influência dos EUA na Ásia Central. Além das duas potências, também integram a SCO o Casaquistão, Quirguistão, Tajiquistão e Usbequistão. O Irã - assim como o Paquistão e o Afeganistão - participa da reunião como observador. A visita de Ahmadinejad estava prevista para segunda-feira, quando teria uma reunião com o presidente russo, Dmitri Medvedev. Ele adiou em um dia a viagem por causa dos violentos protestos. Ontem, Ahmadinejad e Medvedev se reuniram brevemente para reafirmar os laços entre Teerã e Moscou. Segundo o Kremlin, os dois líderes expressaram o desejo de dar continuidade à cooperação econômica e também a manter seus contatos. O governo russo não quis comentar as denúncias de fraude nas eleições iranianas, mas parabenizou Ahmadinejad pela vitória. "A votação é um assunto interno do Irã", disse o vice-chanceler russo, Seguei Ryabkov. Ele afirmou que o fato de Ahmadinejad ter escolhido a Rússia como primeiro destino fora do Irã após ser reeleito é um símbolo da aproximação entre os dois países. "Vemos essa visita como um reflexo das tradicionais relações amigáveis entre Moscou e Teerã", ressaltou. DÚVIDAS Até que ponto o resultado das eleições no Irã foi inesperado? A escala da vitória do presidente Mahmoud Ahmadinejad - ele obteve 63% dos votos e o opositor Mir Hossein Mousavi, 34% - surpreendeu muitos iranianos, para quem Mousavi seria o vencedor. Poucos dias antes das eleições, pesquisas de opinião - apesar de serem notoriamente pouco confiáveis no Irã - reforçaram a ideia de que Mousavi tinha grande apoio e poderia vencer a votação, possivelmente em um segundo turno. Muitos iranianos protestaram contra os resultados, na mais séria revolta desde a Revolução Islâmica, em 1979. Em contraste com o levante na Universidade de Teerã, dez anos atrás, iranianos mais velhos estão participando dos atuais protestos, não apenas jovens. Analistas dizem que vários fatores podem ter contribuído para a vitória de Ahmadinejad, do forte apoio ao presidente nas áreas rurais à compra de votos. O que pode ocorrer se a revolta se espalhar? No que parece ser a primeira concessão das autoridades após a onda de protestos, o Conselho dos Guardiães disse que estava pronto para uma recontagem parcial dos votos, mas descartou a possibilidade de anular a eleição. Os iranianos que ficaram ultrajados com a derrota de Mousavi e consideraram que a eleição foi fraudada planejam novos protestos hoje, apesar de sete pessoas terem sido mortas desde o início das manifestações. Para analistas, o governo pode usar a força para defender o resultado das eleições. Eles creem que os protestos estão minando a legitimidade da República Islâmica, pois estão ocorrendo apesar de o líder supremo, aiatolá Ali Khamenei, ter pedido à população que aceitasse os resultados e apoiasse Ahmadinejad. O presidente disse que o elevado comparecimento dos eleitores, 84%, destacava a legitimidade de sua reeleição. Mousavi apelou oficialmente contra o resultado, mas analistas creem que a convocação de novas eleições somente ocorrerá com a intervenção de Khamenei, que publicamente apoiou Ahmadinejad. "Se Khamenei tomar tal decisão demonstrará que os líderes estão realmente preocupados com a possibilidade de os protestos saírem do controle", disse o analista Mahmoud Shafeghat. Os protestos podem ser considerados um momento decisivo? Analistas acreditam que são uma mudança decisiva em anos de disputas entre iranianos reformistas e ultraconservadores. Apesar de muitos manifestantes estarem preocupados com questões como liberdades de expressão e social, Ahmadinejad tem sido o alvo de seus slogans. Se ele permanecer no poder, seu governo pode enfrentar novas ondas de protestos. Qual é o cenário mais provável? Analistas dizem que é muito improvável que o aiatolá Khamenei convoque novas eleições presidenciais, pois isso poderia levar à vitória dos moderados - também nas eleições parlamentares de 2012. O resultado dos protestos deve determinar se Mousavi - que foi primeiro-ministro por oito anos e aliado do aiatolá Ruhollah Khomeini, que morreu em 1989 - permanecerá como uma figura de oposição. "Ele é parte da República Islâmica e acredita na liderança religiosa", disse Shafeghat. "Ele pode não querer colocar o sistema em perigo." Khamenei fará um discurso nas orações de sexta-feira em Teerã. Se o líder supremo ordenar publicamente o fim dos protestos - o que aparentemente deve ocorrer - Mousavi pode atender ao pedido. REUTERS