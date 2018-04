Ahmadinejad: Irã é 'única chance' para êxito de Obama O presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, disse hoje que o Irã é a "única chance" para o presidente norte-americano, Barack Obama, realizar conquistas após as crises que o Exército dos Estados Unidos enfrenta no Iraque e no Afeganistão. "O senhor Obama tem apenas uma chance, e ela é o Irã. Ele tem apenas um lugar para dizer ''eu realizei uma mudança e mudei a equação mundial'' e este lugar é o Irã", disse Ahmadinejad em entrevista ao vivo para a televisão estatal.