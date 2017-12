Ahmadinejad: Irã se dispõe a conversar sobre programa nuclear O Irã está disposto a realizar conversas sobre seu programa nuclear, disse neste sábado o presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, ao secretário-geral da ONU, Kofi Annan, em uma conversa por telefone. Segundo a agência iraniana Irna, Annan tinha ligado ao presidente iraniano para dar condolências pela recente morte do pai de Ahmadinejad, e aproveitaram para trocar suas opiniões sobre o programa nuclear iraniano. Ahmadinejad deixou claro a Annan que seu país prefere "negociações realizadas de forma democrática, sem nenhuma pré-condição ou ameaça". Na conversa, o líder iraniano não mencionou a proposta definida na quinta-feira, em Viena, pelas potências nucleares, e que oferece ao Irã uma série de incentivos não determinados em troca de Teerã renunciar ao enriquecimento de urânio. O presidente iraniano também reiterou a Annan que seu país respeita o Tratado de Não-Proliferação Nuclear (TNP), e que a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) ainda não constatou que o Irã tenha desviado energia nuclear para fins não pacíficos. Segundo Ahmadinejad, a ONU e seu secretário-geral deveriam supervisionar uma aplicação correta das convenções internacionais, único modo de resolver a atual crise por causa do programa nuclear iraniano. "Esperamos que a ONU e seu secretário-geral gerenciem a crise que certos Estados criaram com o Irã. Não respeitam os direitos do Irã dentro do TNP, mas o Irã acredita na diplomacia para superar a atual estagnação, e apóia o papel do secretário-geral para colocar fim à crise", disse Ahmadinejad a Annan. Nos próximos dois dias, o alto representante para a Política Externa da União Européia, Javier Solana, deve ir ao Irã apresentar às autoridades iranianas o plano aprovado em Viena na quinta-feira passada.