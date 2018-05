Ahmadinejad muda gabinete para ampliar poder político Teerã - O presidente iraniano, Mahmud Ahmadinejad, substituiu os ministros dos setores-chave de indústria e petróleo numa reestruturação ministerial considerada uma manobra para aumentar seu controle sobre os segmentos responsáveis pela maior parte da receita do Irã. A agência oficial Irna informou domingo à noite que o ministro do Petróleo Kazem Vaziri Hamaneh e seu colega da Indústria Ali Reza Tahmasebi renunciaram. Mas os principais jornais do país afirmaram ontem que, na verdade, os dois foram destituídos por Ahmadinejad. Os jornais oficiais não informaram o motivo das demissões e somente publicaram declarações de Ahmadinejad, que nomeou o diretor da estatal Companhia Nacional Petrolífera do Irã, Gholam Hossein Nozari, como ministro interino de Petróleo e o gerente de uma rede de lojas de Teerã, Ali Akbar Mehrabian, como ministro provisório da Indústria. A saída de Hamaneh não significa uma mudança na política petrolífera do Irã, mas poderia indicar uma reorganização ampla e radical do setor de energia à qual o ministro se opunha. Ahmadinejad foi eleito em 2005 com base em uma agenda populista que prometia erradicar a pobreza, reduzir os índices de desemprego e fazer com que todas as famílias se beneficiassem da receita do petróleo. O não cumprimento das promessas desatou nos últimos meses críticas cada vez mais duras dos grupos conservadores e reformistas. O analista político reformista Saeed Shariati afirmou que os deputados - que se preparam para as eleições parlamentares de maio - poderiam não se opor à nomeação de um novo ministro do Petróleo. "Ahmadinejad sabe que agora um de seus homens pode obter o voto de confiança no Parlamento, ampliando seu controle sobre a indústria petrolífera", disse Shariati.