Ahmadinejad nega fraude e diz que vitória foi ''justa''

O presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, negou ontem as acusações de fraude na votação de sexta-feira, na qual foi reeleito. Em um discurso transmitido para todo o país pela televisão estatal, Ahmadinejad disse que as eleições foram "justas" e acusou a imprensa estrangeira de cobrir a votação de forma enviesada com o objetivo de "prejudicar o povo iraniano". "Essa é uma grande vitória, ainda mais quando havia tantos meios de propaganda dentro e fora do Irã mobilizados contra o nosso povo", disse Ahmadinejad. "Apesar de os meios de comunicação estrangeiros terem tentado de forma contínua e por meio de métodos muito sofisticados prejudicar o nosso povo, ele fez uma grande escolha." Segundo os dados oficiais, Ahmadinejad foi reeleito com 63% dos votos - 29 pontos porcentuais a mais que o seu principal adversário, o candidato moderado Mir Hossein Mousavi. A oposição, porém, recusou-se a aceitar esse resultado e denunciou a ocorrência de fraudes na votação. Em seu discurso de vitória, Ahmadinejad exortou seus adversários e toda a população iraniana a respeitar sua vitória e fez um elogio às forças de segurança de seu país por ter garantido, segundo ele "um desenvolvimento seguro da votação". "Cerca de 40 milhões de pessoas participaram dessas eleições, que foram totalmente livres", afirmou Ahmadinejad. "Esse é um grande recorde e um orgulho para todo mundo", acrescentou. O presidente iraniano também disse ter visto a sua vitória como um voto de apoio às políticas que seu governo vem implementando nos últimos quatro anos. "O povo iraniano tinha duas opções: voltar ao passado ou olhar para o futuro e continuar no caminho em que está hoje. Felizmente, ele escolheu o caminho do futuro, da grandeza e do despertar, e isso é uma grande vitória", disse. Entre as medidas polêmicas adotadas durante o primeiro mandato de Ahmadinejad está a retomada do programa nuclear iraniano.