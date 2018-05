Ahmadinejad nega ter armado o Taleban O presidente do Irã, Mahmud Ahmadinejad, reuniu-se ontem em Cabul com seu colega afegão, Hamid Karzai , com o objetivo de fortalecer as relações entre os dois países. Durante o encontro, Ahmadinejad desmentiu as acusações dos EUA de que está armando os militantes do Taleban que lutam contra o governo afegão.