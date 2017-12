Ahmadinejad: ONU se arrependerá por adoção de sanções Após ser censurado pelo Conselho de Segurança (CS) da ONU, o Irã deixou claro neste domingo que prosseguirá com suas atividades de enriquecimento de urânio e prometeu mudar suas relações com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA). No sábado, o CS adotou uma resolução contra a insistência da República Islâmica em não suspender seu programa nuclear, apesar das advertências da comunidade internacional. Mantendo a habitual postura desafiadora, o presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, reagiu à decisão da ONU afirmando que o Conselho de Segurança se arrependerá pela aprovação das sanções. "Eu lamento que vocês tenham perdido a oportunidade de estabelecer uma amizade com o povo iraniano", disse Ahmadinejad dirigindo-se ao Ocidente. "Vocês sabem que não podem machucar o povo iraniano nem um pouquinho." "Os ocidentais querem despojar o Irã de uma conquista conseguida com seu próprio esforço e impedir seu desenvolvimento", acrescentou o líder, citado pela agência de notícias Fars. Ahmadinejad afirmou ainda que os países ocidentais têm que se acostumar a conviver com um Irã nuclearizado. Em um comício em frente à antiga embaixada dos Estados Unidos em Teerã, o presidente classificou o Irã como um país nuclear, "queira ou não queira Ocidente". "Vocês devem aceitar que o Irã possui a tecnologia para produzir combustível nuclear. E nós iremos celebrar isso no próximo aniversário da Revolução Islâmica de 1979, em fevereiro." A resolução 1737, que foi adotada no sábado por unanimidade pelos 15 membros do Conselho de Segurança, exige a Teerã que suspenda suas atividades de enriquecimento de urânio em um prazo de 60 dias. Em caso de descumprimento, o texto proíbe que Estados-membros do organismo forneçam materiais e tecnologias que possam ser utilizados por Teerã em seus programas nucleares e de mísseis. As sanções também incluem o congelamento dos ativos financeiros de companhias e indivíduos envolvidos nestes programas. Relação com a AIEA Também neste domingo, o porta-voz Ministério do Exterior Ali Hosseini disse que o Irã pretende mudar seu relacionamento com a AIEA. "Nós não somos obrigados e não é esperado que a cooperação com AIEA continue no mesmo nível", disse ele em entrevista. Ainda assim, o porta-voz da chancelaria iraniana não deu detalhes de como seria essa mudança. A decisão foi endossada pelo Parlamento. Neste domingo, legisladores iranianos votaram pela revisão da cooperação com a agência. Ainda não há um cronograma para a discussão das mudanças. Muitos parlamentares gritaram "morte à América" após a votação.