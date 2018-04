Ahmadinejad pede mudança na política externa dos EUA O presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, afirmou hoje que o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, pode ter um destino pior que o de seu antecessor, George W. Bush, se não realizar mudanças importantes na política externa norte-americana. Ahmadinejad disse, durante discurso a milhares de pessoas na cidade de Yazd, no centro do Irã, que o Irã espera "mudanças reais" na política externa norte-americana. O líder iraniano não mencionou diretamente Obama, mas advertiu de que os líderes norte-americanos que tentarem manter as políticas da época de Bush terão um destino "humilhante". Ele advertiu que as relações entre Teerã e Washington não melhorarão se não houver mudanças profundas nas políticas dos EUA. Obama já disse que pretende repensar as relações dos EUA com o governo iraniano.